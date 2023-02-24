Kitan Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kitan Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kitan Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kitan Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kitan Vasilev 19 Şubat 1997 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Китан Светославов Василев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kitan Vasilev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kitan Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kitan Vasilev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kitan Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kitan Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kitan Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kitan Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vitosha

1 Ocak 2017 yılında Slavia Sofia

3 Ağustos 2017 yılında Vitosha

31 Aralık 2017 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2018 yılında Tsarsko Selo

30 Haziran 2019 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Lok. Sofia

1 Ocak 2020 yılında S. Simitli

1 Ocak 2022 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Pirin

10 Ocak 2023 yılında Krumovgrad

Kitan Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kitan Vasilev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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