Kitap Editörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kitap Editörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kitap Editörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kitap Editörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kitap Editörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kitap Editörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kitap Editörü Maaşları

Kitap Editörü maaşı ortalama olarak aylık 8650_TL'dir. En düşük Kitap Editörü maaşı 7350_TL, En yüksek ise 9950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kitap Editörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2641.02

Meslek Adı :

Kitap Editörü Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Yazarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kitap seçim ve oluşturma süreçlerinde yer alan,metni kontrol eden,baskı sürecini yürüten, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri içinde yer alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kitap Editörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Yayınlanacak kitapları belirleme süreçlerinde çalışmsk, b)Kitabın oluşturulma sürecini yönetmek,

c)Metni kontrol etmek,

d)Baskı sürecini yürütmek,

e)Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde yer almak,

f)Mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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