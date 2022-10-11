Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Tanımı;
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Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Maaşları
Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9520.08
Meslek Adı :
Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları
Meslek Grubu :
Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)
Meslek Birim Grubu :
Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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