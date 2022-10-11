Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar görev tanımı nedir, Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar ne iş yapar, Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Tanımı;

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Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar Maaşları

Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.08

Meslek Adı :

Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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