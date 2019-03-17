Kitap okumanın tadını çıkarıyorlar

Eskişehir'in Seyitgazi Kümbet Şehit Ekrem Saygı Ortaokulu'nda başlatılan "Kitabım yanımda" projesi ile kitap okumak daha zevkli hale geliyor.

Proje Koordinatörü ve Türkçe öğretmeni Müge Kaymaz proje ile alakalı, "Çocuklarımıza okuma alışkanlığı için başlattığımız bu proje ile, öğretmenlerimizin tavsiye edeceği kitapları değişik yerlerde okuyarak okuma alışkanlıklarını genişletmeye yardımcı olacağız. Öğrencilerimiz okumanın getirdiği güzelliklerle, hayal kurabilecek ufuklarını genişlete bilecekler. Farklı mekanlarda okumanın mutluluğunu öğrenen öğrencilerimiz öğrenme yeteneklerini geliştirerek bilgi yolunda hızla gelişmiş olacaklar" dedi.

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı ise, "Projemizi gönülden destekliyorum. Diğer okullarımızda da devam eden bir proje. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için böyle bir proje hazırlandı. Ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum" diye belirtti.

Kaynak: İHA