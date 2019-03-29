Kitap okuyarak Umre kazandılar

Adıyaman'ın Sincik İlçe Halk Kütüphanesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması'nda ücretsiz Umre kazananlar belli oldu.

Kütüphane Haftası Programı kapsamında "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" kura çekimi yapıldı. Yarışmaya Sincik İlçesi'nden 120 kişi başvuru yaptı. Belirlenen 3 ayrı kitaptan yarışmacıların 79 bin 560 sayfa kitap okumaları sağlandı. Yarışma sonucunda yapılan sınavda dereceye giren ilk 25 kişi arasından kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminde Mesude Çoban, Medine Yücedağ, Müşerref Öksüz ve Sümeyye Bağcı Umre ödülü hak kazandı. Dereceye girenlerin ödülleri Kaymakam Faruk Doğru tarafından takdim edildi.

Sincik Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Sümeyra Uluçay, " Kütüphane Haftasının amacı kitapların ve kütüphanelerin yararını herkese anlatmak, kütüphaneleri şehirlerin birer cazibe merkezi haline getirmek ve yediden yetmişe tüm bireylerin kütüphanelerden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamaktır. İlçe Halk Kütüphanesi olarak öğrencilerimize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve sürekli artan güncel dermemiz ile okuyucularımızı memnun etmeye çaba gösteriyoruz. Bu konuda hemen hemen her gün kütüphaneye gelerek değişik hayvanlar hakkında bilgi toplayan ve bunu koleksiyon haline getiren Hamza Yetkin adlı öğrenciye çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarışmamıza desteklerinden dolayı Osman Yaşar ve Hasan Yaşar'a ve etkinlik ortağımız Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kütüphane Haftası ile ilgili şiirler ve yazılar okundu. Söğütlü Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ve sinevizyon gösterimi ile program devam etti.

Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İl Encümeni Abuzer Yaşar, protokol üyeleri, öğrenciler ve yarışmacılar programa katıldı.

Kaynak: İHA