Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi IHAAW233521-SIY/21-02-2019 - Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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