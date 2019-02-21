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Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

IHAAW233521-SIY/21-02-2019 - Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

IHAAW233521-SIY/21-02-2019 - Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 21.02.2019 23:35:21 TSI NNNN


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