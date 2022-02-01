Kitap Yayıncısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kitap Yayıncısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kitap Yayıncısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kitap Yayıncısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kitap Yayıncısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kitap Yayıncısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kitap Yayıncısı Maaşları

Kitap Yayıncısı maaşı ortalama olarak aylık 8750_TL'dir. En düşük Kitap Yayıncısı maaşı 7450_TL, En yüksek ise 10050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kitap Yayıncısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2641.03

Meslek Adı :

Kitap Yayıncısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Yazarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yayınlayacağı eserleri seçerek, basımını yaparak pazarlanmasını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kitap Yayıncısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazarlar ve edebiyatçılar tarafından kendisine sunulan roman, biyografi, kısa hikayeler, denemeler, şiirler, ansiklopediler, test kitapları ve diğer kitapların müsvettelerini okumak,

b) Değerlendirmek,

c) Yayınlamak istediği kitapları seçmek,

d) Teklif kabul etmek ve yazarla telif anlaşması yapmak,

e) Eseri kitap haline getirmek için yayınlayacağı kitabın ebadını, kağıt ve baskı cinsini seçmek,

f) Konu ile ilgili resim ve harita konulacaksa temin etmek,

g) Matbaaya vermek ve kitap basımına nezaret etmek,

h) Ciltleme işini yaptırmak ve kitabın pazılarını yazmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel

Meslek : EVET

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