Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi eğitim ve öğretime yaptığı katkıyı sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi eğitim ve öğretime yaptığı katkıyı sürdürüyor. Sındırgı Belediyesi ilçede bulunan okullarda okuyan ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 2 bin 250 paket kırtasiye yardımı yaptı.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda hazırlanan kırtasiye paketleri merkez ve kırsal mahallelerdeki ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı. 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen " Kitaplar Devletten, Kırtasiye Belediyeden " projesi öğrenci ve velilerin de beğenisini topluyor.

İlk Öğretim Haftası Kutlandı

Okulların açıldığı ilk hafta kutlanan İlköğretim Haftası nedeniyle Atatürk İlköğretim okulunda tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunma ile başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri Atatürk ilkokulunda devam etti. Öğrenciler okulları ile buluşmanın heyecanını yaşadı. Şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ise izleyenlerden büyük alkış aldı. Üst sınıflar, alt sınıfları çiçeklerle karşıladı.

Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır, "2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Tüm öğretmenlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. İlçemizde öğretmen açığı bulunmamaktadır, taşımalı hiçbir sorun bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz bugün itibariyle ders kitaplarıyla buluşmuş, öğretmenleriyle buluşuş hazır bir şekilde eğitim öğretime başlamış bulunmaktayız. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş gerçekleştirdiği konuşmasında " Hayatın her adımı aslında bir eğitim. İkra ile başlayan ilahi emir aslında hayatımızın kolaylaşması için ne kadar donanımlı olursak hayatında o kadar güzel ve basit olduğunu göreceğiz. İşte 2023 yılındaki yani geçen yıldaki geçmiş yıllardaki eğitimin Sındırgıda daha iyi olduğunu görebilmenin en güzel yanlarını yaşadık. 500 puanı gördük, tıp fakültelerini gördük. Davranış olarak da gençlerimizin deprem gibi bir olay karşısında takındıkları o kumbaralarındaki paraları toplayarak vermesiyle davranışa dönüştüğünü gördük. Sındırgıda eğitime verilen değer önem hakikaten çok önemli. Dershanemizle gençlerimize verdiğimiz yazarlık mektebiyle bütün çocuklarımızın her bir yanında halk eğitimiyle hakikaten Sındırgıda eğitim en yüce değerde. İşte onun için şimdide yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı şehrimize doğal şehre ve bütün ülkemize hayırlı olsun " sözlerine yer verdi.

Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay da öğretmen, öğrenci ve velilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak başarılar diledi. Tören sonunda Sındırgı Belediyesi tarafından hazırlanan kırtasiye setleri, protokol tarafından 2 bin 250 öğrenciye dağıtıldı.

Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden

Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden

Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden

Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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