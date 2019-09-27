"Kitaplar dünyayı zenginleştirir"

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Okul bizi bilgi yönünden zenginleştirebilir ama ruhumuzu zenginleştirecek şey çoğu zaman arkadaşlarımızdır, ders dışında da eğilmemiz gereken, dünyayı zenginleştiren sonsuz sayıdaki kitaplardır." dedi.

Şentop, TED Edirne Koleji açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilgi toplumu olan çağımızda eğitime yüklenen ve ondan beklenen perspektiflerin çok değiştiğini, bilgiye dayalı uluslararası rekabetin yıkıcı dünyasında eğitim artık bir durum değil, duruş biçimi haline geldiğini belirtti.

Küresel rekabetin eğitim otoritelerinin artık en iyisini, en hızlısını ve en donanımlısını talep ettiğini vurgulayan Şentop, yalnızca sınavlara veya üniversite sınavlarına odaklı bir eğitim hedefinden değil, çoklu bakış açısıyla, kişisel, aile ve toplum hayatına anlam ve sevinç katacak bir eğitimden söz ettiğini anlattı.

"Doğru, iyi ve merhametli düşünmeyen akıl vahşidir ve gerçekleştirdiği şey çoğu zaman bir cehennemdir." diyen TBMM Başkanı Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yüzyılda bütün insanlığın canını yakan ve toplamda yaklaşık 80 milyon insanın ölümüne yol açan iki dünya savaşı yaşadık. Hiç kuşkunuz olmasın, o savaşa karar verenlerin ve idareci konumunda olanların çoğu iyi eğitim almış kimselerdi ama bu kimseler sizce bugünden baktığımızda doğru kararlar mı aldılar?

Geride kalanların yaşadığı büyük acılar ve travmalar bize gerçek hakkında bazı şeyler söylüyor. Akıl sizi güce götürebilir. Gücü elde edebilir ve bu yolla insanlara hükmedebilirsiniz ama bu güç adalet, iyilik ve merhametten bağımsız, sadece zora dayalı bir tahakküm kurmuşsa, insan da, toplum da mutsuz ve acı içindedir."

- "Merhametli, işini daha iyi yapan, daha huzurlu insanlara ihtiyacı var."



TBMM Başkanı Şentop, okulların, öğrencilere dünyadaki gelişmelerden kopmadan, zihin için neşeli, cesur, anlamlı ve bilgelikle çizilmiş yol haritaları sunması gerektiğini söyledi.

Temel hedeflerinin sadece başarılı olmak değil, iyi ve başarılı olmak olduğunu vurgulayan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okul bizi bilgi yönünden zenginleştirebilir ama ruhumuzu zenginleştirecek şey çoğu zaman arkadaşlarımızdır, ders dışında da eğilmemiz gereken, dünyayı zenginleştiren sonsuz sayıdaki kitaplardır. Arkadaşlarınızla sınıftan sınıfa süren dostluk, ileride nasıl anılarınız olacaksa, kitaplarla, fikirlerle zihnen kurduğunuz yol arkadaşlığı da zihninizin ve duygularınızın anılarına dönüşecektir. Temel hedefimiz, ülkemiz ve insanlık için asıl ihtiyacımız budur.

Sadece başarılı olmak değil, iyi ve başarılı olmak. Dünyamızın daha başarılı, daha hırslı değil, daha iyi, daha merhametli, işini daha iyi yapan, daha huzurlu insanlara ihtiyacı var. Şairlere eğilin, yüzyılların içinden bize seslenen bilgelere, kendisi için açmış bir çiçeğin sesine kulak verin. İnsani yönlerinizin törpülenmesine müsaade etmeyin. Sadece bilginin peşinde olursanız kaybedersiniz. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki üniversitelerde bile, birinci sınıfta öğrenilen bilgilerin en az yüzde 50'si öğrenci daha mezun iken eskimiş ve işe yaramaz oluyor. O yüzden körlemesine öğrenmeyi değil, öğrenmeyi öğrenmenizi tavsiye ediyorum."



- "Ayakta kalmak zorundayız"



TBMM Başkanı Şentop, dünyada mültecilikten çevre sorunlarına, iklim değişikliğinden ticaret savaşlarına kadar bir dizi sorunların yaşandığını anlattı.

Sorunlarla boğuşan dünyada devlet olarak ayakta kalmak zorunda olduklarını vurgulayan Şentop, "Devlet olarak, toplum olarak ve tek tek vatandaşlar olarak, insan olarak ayakta kalmak zorundayız. Bunun için de ulaştığımız bilgiyi, ona ihtiyacımız olan şeyleri ekleyerek veya ondan bir şeyler çıkartarak yeniden üretmek ve dolaşıma sokmak durumundayız. Biz TBMM’de toplumun, yani sizlerin bakışlarının bir toplamı, bir yansımasıyız. Gönül ister ki kavgasız gürültüsüz bir dünyada sadece daha iyiyi, daha güzeli düşünmekle meşgul olalım ama olmuyor. Dünyadaki büyük çıkar kavgaları ve bu kırılgan temaslar içindeki kaçınılmaz etkileşimler, her ülke gibi bizi de doğrudan etkiliyor." diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise ister özel okul isterse devlet okullarında olsun temel hedeflerinin eğitimde kaliteyi yakalamak olduğunu vurguladı.

Başarıya sadece okuyarak değil, görerek, bilerek ve öğrenerek ulaşılabileceğini anlatan Canalp, bu nedenle bu yıl Edirne genelinde okullarda 156 atölye açarak eğitimin hizmetine sunduklarını aktardı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise dünyaya ulaşabilen, dünya ile rekabet edebilen nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Edirne Koleji Kurucu Temsilcisi BAZ Eğitim Kurumları Başkanı Belgin İba da eğitimin önemi hakkında konuştu.

Açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, davetliler ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından Şentop, protokol üyeleri ile okulun açılışını gerçekleştirdi, okulu gezdi.

Kaynak: AA