Kıtlık bilinci oluşturan gıda haberleri, RTÜK'ü harekete geçirdi! O kanallara yaptırım uygulanacak!

Ukrayna- Rusya arasındaki gerilim tüm ülkelere olumsuz etkiler getirdiği gibi, Türkiye'deki reyon fiyatlarını da etkiledi. İki ülke arasında yaşanan gerilim market fiyatlarına da yansırken, bazı haber kanallarının vatandaşı kıtlık bilincine soktuğu tespit edildi. Konuya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurumu Başkanı Ebubekir Şahin, "Kamuoyunun ve medya kuruluşlarımızın dikkatine" başlıklı duyurusunu sosyal medya hesabında yayımladı.

"PANİĞE SEVK EDEN SPEKÜLATİF AÇIKLAMALAR"

Kanal ismi vermeyen Şahin, yayın politikası üzerinden vatandaşa kıtlık bilinci yaşatan televizyon programları ve haberlerine seslendi. Yapılan açıklamada, "Son günlerde haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, paniğe sürükleyen açıklamalar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Sağlık bir iletişim ortamının oluşabilmesi için, medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine, ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümleri uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.