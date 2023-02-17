Kiuan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiuan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiuan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiuan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiuan 6 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kiuan Gabriel De Castro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiuan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kiuan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına - tarihinde katılmıştır. Kiuan'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kiuan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiuan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kiuan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiuan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiuan şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.