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  3. Kıvanç daha Allah'tan ne dileyeceksin! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'un 02.02.2022 dileği çok konuşuldu!

Kıvanç daha Allah'tan ne dileyeceksin! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'un 02.02.2022 dileği çok konuşuldu!

İlk olarak Gümüş dizisinde Mehmet karakteriyle ekranlarda gördüğümüz Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisi ile kariyerinde zirveyi görmüştü. 02.02.2022 tarihi akımına katılan ünlü oyuncu paylaşımıyla twitterı salladı. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Tatlıtuğ'un yazdığı "Hadi bakalım" notunu tiye aldı.

Kıvanç daha Allah'tan ne dileyeceksin! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'un 02.02.2022 dileği çok konuşuldu! 119

2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuğa ilk adımını Gümüş adlı dizide attı.