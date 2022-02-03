Kıvanç daha Allah'tan ne dileyeceksin! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'un 02.02.2022 dileği çok konuşuldu!
Kıvanç daha Allah'tan ne dileyeceksin! Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'un 02.02.2022 dileği çok konuşuldu!
İlk olarak Gümüş dizisinde Mehmet karakteriyle ekranlarda gördüğümüz Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisi ile kariyerinde zirveyi görmüştü. 02.02.2022 tarihi akımına katılan ünlü oyuncu paylaşımıyla twitterı salladı. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Tatlıtuğ'un yazdığı "Hadi bakalım" notunu tiye aldı.