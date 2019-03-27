Kıvanç: "Seferberliğin başarısı için var gücümüzle çalışmalıyız"

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, teşviklerin istihdama ve piyasalara olumlu yansıyacağına inandığını belirterek, "Yeni İstihdam Seferberliğinin başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

Adana Sanayi Odası'nın Mart ayı Meclis ve Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı yapıldı. "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası kapsamındaki destekler anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, seferberlik kapsamında 2,5 milyon yeni istihdamın hedeflendiğini belirterek, teşviklerden iş dünyasının daha fazla faydalanmasının, istihdama ve üretime katkı sağlaması anlamında önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Kıvanç, "İstihdam maliyetlerinin azaltılması, rekabet gücümüzün artırılması noktasında önemli etken olan teşviklerin istihdama ve piyasalara olumlu yansıyacağına inanıyorum. Seferberliğin başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.

İstihdama yönelik destekleri çok önemsediklerini belirten Kıvanç, "İstihdam seferberliğinin başarıya ulaşması için Gelin bu tarihi teşviklerden faydalanın. Ülkemizin gücüne geleceğine güvenin. Hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de ülkemizin geleceğine yatırım yaparak kazanan sizler olun" çağrısında bulundu.

Ortak toplantıda, TOBB İl Akademik Danışmanı Prof. Dr. Selçuk Çolak tarafından İstihdam Seferberliği kapsamındaki destekler hakkında detaylı bilgi verildi.

Kaynak: İHA