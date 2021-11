Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? | Başak Dizer hamile mi? | Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, 2016 yılında Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen nikâh töreni ile dünyaevine girmişlerdi. Geçtiğimiz Haziran ayında Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edilmişti. Bu haberin ardından yeni bir gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu kapsamda Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? | Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeği mi olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KIVANÇ TATLITUĞ BABA MI OLUYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden güzel haber geldiğini ifade ederek çiftin bebek heyecanı yaşadığını belirtti.

BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ?

Ünlü gazeteci Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğunu sözlerine ekledi.

KIVAN TATLITUĞ KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 38 yaşındadır. Kıvabç Tatlıtuğ, 5 sene önce stilist Başak Dizer'le Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde 40 kişinin katıldığı nikah töreninde hayatlarını birleştirmişti.

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER EVLİLİĞİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2017 yılında Paris’te evlenmişti. Sadece 40 kişinin davetli olduğu törene Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ sağlık sorunları nedeniyle katılamasa da ünlü oyuncu annesine nikâh anını 3G sistemiyle canlı olarak izletmişti. Gelinin nikâh şahitleri ortağı Deniz Marşan ile fotoğrafçı Tamer Yılmaz, ünlü oyuncununki ise yapımcı Kerem Çatay ve menajeri Gaye Sökmen olmuştu.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Eski manken, oyunculuk kariyerinde hızla yükselmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle adını duyuran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da Ezel dizisinde 4 bölüm konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşmıştır. Oyuncu Eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir. 22 Kasım 2018 itibarıyla Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırmıştır.

2010'da Ezel dizisinde, ikinci sezonun başında Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul’da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip olmuştur. Başak Dizer; moda kariyerini bu şekilde başlatmak suretiyle stilistlik kariyerini de dizilerde stil danışmanlığı yaparak kazanmıştır. Londra’da Central Saint Martins’de moda kurslarına giden Başak Dizer; Türkiye’ye dönüşünde Vakko ve Vakkorama gibi birçok tanınmış markaların baş tasarımcı asistanlığını yaparak kendini geliştirmiştir.

Başak Dizer; daha sonra Tekstil’de tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etmiştir. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalışan Dizer; ancak popüler olarak adını Kıvanç Tatlıtuğ ile duyurmuştur. O dönem içerisinde Fransız manken Florence Eugene ile bir aşk yaşayan Başak Dizer bu ilişkiyi kısa sürdürmüş ve bitirmiştir. Stilistlik ve tasarımcı kariyerini büyük işlere imza atarak başaran Başak Dizer; başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanlığını yapmıştır.

Başak Dizer ayrıca Medcezir dizisinde Deniz Marşan ile birlikte çalışmış ve onun stilistliğini yapmıştır. Başak Dizer o dönemde Oran Fransez ile nikâh masasına oturarak kısa bir süre evlilik sürdürmüş ancak sonrasında ondan boşanmıştır. Tatlıtuğ’un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris’de bir törenle evlenmişlerdir.