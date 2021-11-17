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Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? Ünlü çiftten sevindiren haber

2016'da Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer cephesinden sevindiren haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğunu belirtti.

Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? Ünlü çiftten sevindiren haber

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer'in mutlu evlilikleri bebekle taçlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden güzel haber geldiğini ifade ederek çiftin bebek heyecanı yaşadığını belirtti. Ünlü gazeteci, Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğunu da sözlerine ekledi.

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KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER EVLİLİĞİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2017 yılında Paris’te evlenmişti. Sadece 40 kişinin davetli olduğu törene Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ sağlık sorunları nedeniyle katılamasa da ünlü oyuncu annesine nikâh anını 3G sistemiyle canlı olarak izletmişti. Gelinin nikâh şahitleri ortağı Deniz Marşan ile fotoğrafçı Tamer Yılmaz, ünlü oyuncununki ise yapımcı Kerem Çatay ve menajeri Gaye Sökmen olmuştu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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