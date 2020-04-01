HASTANEDE tedavi gören ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam kendisini iyi hissetmeyince gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Tatlıtuğ, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın" dedi.

Kaynak: DHA