Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşine romantik doğum günü mesajı

Sosyal medya hesabından saat sabah 06:30'da paylaşım yaparak kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ eşi için "İyi ki sen varsın. Seni seviyorum" dedi.

BAŞAK DİZER 43 YAŞINDA

Mutlu evlilikleri süren çiftten Dizer, 43 yaşına bastı.Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

ROMANTİK KUTLAMA

Tatlıtuğ'un "İyi ki doğdun benim canım. İyi ki sen varsın. Seni seviyorum" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"KISKANÇLIK BENİM YAPIMDA YOK"

Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde "Kıskanç mısın?" sorusuna "Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı" yanıtını vermişti.