Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına müjde: Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni dizisi Kral Kaybederse ile ekrana geri dönüyor! Başrolü canlandıracak!

Bu sene adeta ekranları kaplayan Gülseren Budayıcıoğlu eser uyarlamaları yeni sezonda devam edecek. Eser uygulamalarına TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile başlayan Gülseren Budayıcıoğlu, yine TV8'de Kırmızı Oda, TRT'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Camdaki Kız ile devam ederek izleyicinin ilgiyle izlediği dizilere bir yenisini daha ekliyor.

STAR TV'DE YAYINLANACAK

Gülseren Budayıcıoğlu eserlerinden biri olan Kral Kaybederse OGM Medya imzası ile Star TV için çekilmeye hazırlanıyor.

Dizi yakışıklı bir erkeğin etrafında dönecek olan bir konuya odaklanırken o rolü kimin canlandıracağı da belli oldu. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ rekor bir ücretle Kral Kaybederse dizisi ile ekranlara tekrar dönecek. Gülseren Budayıcıoğlu eser uyarlamalarının yanında Netflix için çektiği Atiye ve Bir Deniz Altı Hikayesi ile de adından söz ettirmeyi başardı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Bir Deniz Altı Hikayesi'nde beraber çalışan yapım, Star Tv'de yayın hayatına başlayacak Kral Kaybederse dizisinde de kendisi ile beraber çalışacağı öğrenildi.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman.

Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.