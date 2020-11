Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel'de oynayacağı iddia edildi. İddiaya göre, ünlü oyuncu dizinin yeni sezonunda yer alacak. Peki Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa De Papel dizisinde mi oynayacak? | Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? İşte ayrıntılar...

KIVANÇ TATLITUĞ, LA CASA DE PAPEL DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Tüm dünya tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen La Casa de Papel dizisinin 5. sezonu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, yeni sezonunda dizi kadrosuna oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dahil oldu.

Netflix'in sevilen dizisini La Casa de Papel'in 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı iddia edildi. Merakla beklenen yapımın yeni sezonunda rol alacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yakışıklı oyuncunun La Casa de Papel'in 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya gideceği söylentiler arasında.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan La Casa de Papel dizisine ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir...

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlkokulu tamamladık sonra bir süre Adana’da Yenice Özel Çağ Lisesi’nde okudu. Daha sonra ailesiyle İstanbul’a taşınarak lise öğrenimini İstanbul Kalamış Lisesinde tmamladı. Çocukluk yıllarında basketbola meraklı olan Tatlıtuğ, Adana’da yaşadığı dönemlerde Fiskobirlik, Güney Sanayii, Çukurova Kulübü, Devlet Su İşleri ve Tarsus Amerikan Kulübü'nde basketbol oynadı. İstanbul’a geldikten sonra Beşiktaş basketbol takımında oynamaya devam etti, ancak sakatlanınca basketbol hayatına son verdi. Daha sonra 1997 yılında babasının bir kalp ameliyatı geçirmesi üzerine tamamen İstanbul’a taşındılar.

Mankenliğe tesadüfen annesinin bir marketin camında gördüğü manken ilanına başvurmasıyla başladı. Önceleri yalnızca para kazanmak amacıyla yaptığı mankenliği severek daha sonra profesyonel olarak yapmaya başladı. 2000 yılında başladığı mankenliği iki sene çeşitli ajanslarda sürdürdükten sonra 2002 yılında Best Model Of Turkey mankenlik yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

Aynı yıl Best Model of the World’e katılmaya hak kazanan Kıvanç Tatlıtuğ bu yarışmada birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Böylece uluslararası alanda da tanınmaya başlayan Kıvanç, Fransız Mankenlik Ajansı Success’in teklifi üzerine yaklaşık iki yıl Paris’te yaşadı.

Paris’te yaşadığı sırada Türkiye’den film tekliflerini değerlendirmeye başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, “Gümüş” dizisine onay verdi ve Türkiye’ye döndü. Böylece 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlamış oldu. 100 bölüm çekilen Gümüş dizisi Türkiye’de oldukça fazla ilgi görürken aynı zamanda yurtdışında da sevilen bir dizi haline geldi ve Ortadoğu’ya satılan ilk Türk dizisi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline davet edildi, "Onur Konuğu" olarak katıldı ve "Onur Ödülleri" aldı. Daha sonra Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika’da da en çok bilinen ve izlenen Türk aktör oldu.

Tatlıtuğ, “Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla, “Menekşe ile Halil” dizisinde "Halil", “Aşk-ı Memnu” dizisinde "Behlül", “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz", “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey” ve "Kurt Seyit ve Şura" dizinde "Seyit" karakterini başarıyla canlandırdı. Tatlıtuğ, “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle Altın Kelebek Ödüllerinde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü almaya hak kazandı. 2007 yılında “Amerikalılar Karadenizde” filminde "Muzaffer" ve 2013 yılında “Kelebeğin Rüyası” filminde "Muzaffer Tayyip Uslu "karakterlerini canlandırarak sinema sektöründe de başarılı olduğunu gösterdi.

Sanatçı, başarılı oyunculuk grafiğiyle Altın Kelebek TV Ödülleri, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri ile birlikte pek çok üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü aldı. Son olarak 2014 SİYAD Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Mavi Jeans’ın reklam yüzü olarak da dört sezon firmanın reklamlarında yer aldı. 2016 yılının ortalarında yayınlanması planlanan bir TV dizisinde rol aldıktan sonra dizi sektörünü bırakacağını ve sinema alanında oyunculuk yapmaya devam edeceğini belirtmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ tanındığı ilk yıllarda uzun yıllar Azra Akın'la birlikte olmuş ardından ayrılmıştır.Tatlıtuğ, Azra Akın'ın ardından Meltem Cumbul, Florence Eugene ve İdil Fırat'la ilişki yaşamıştır.

Genç oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında 2 yıl birlikte olduğu Başar Dizer'le dünyaevine girmiştir.

Ödülleri:

En iyi erkek oyuncu (Kelebeğin Rüyası) / 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri 2014

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Kuzey Güney 1. Sezon) / 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2012

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Aşk-ı Memnu) / 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri 2009

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı dizi ve filmler:

Cesur ve Güzel (Cesur Alemdaroğlu, TV Dizisi, 2016)

Kurt Seyit ve Şura 2 Sezon (TV Dizisi, Kurt Seyit, 2014)

Kelebeğin Rüyası (Muzaffer Tayyip Uslu, Sinema Filmi, 2013)

Kuzey Güney 2 Sezon (TV Dizisi, Kuzey, 2011-2012)

Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme, Sinema Filmi, 2010)

Ezel 2. Sezon (TV Dizisi, Sekiz/Ramiz, 2010)

Aşk-ı Memnu 2 Sezon (TV Dizisi, Behlül Haznedar, 2008-2009)

Menekşe ile Halil (Halil Tuğlu, TV Dizisi, 13 Bölüm, 2007)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muzaffer, Sinema Filmi, 2006)

Acemi Cadı (Kendisi, TV Dizisi, 2006)

Gümüş (Mehmet Sadoglu, TV Dizisi, 2005)

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN?

La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in iddialı yapımı La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yayınlanmadı.

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONSUU NEDİR?

La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir. Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.