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  3. Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'e transfer oldu! Projenin yeni sezonu 8 Eylül'de yayınlanacak!

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'e transfer oldu! Projenin yeni sezonu 8 Eylül'de yayınlanacak!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un konuk oyuncu olarak transfer olduğu Netflix dizisi Into the Night'in yeni sezonunun başlamasına çok az bir süre kala heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin ikinci sezonunun 8 Eylül'de yayınlanacağı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'e transfer oldu! Projenin yeni sezonu 8 Eylül'de yayınlanacak!

Belçika'nın ilk orijinal Netflix dizisi olan İnto the Night, yeni sezona 8 Eylül'de başlıyor. Dizinin 2. sezonuna ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un konuk oyuncu olarak katılacağı öğrenilmesinin ardından hayranları büyük bir merakla diziyi beklemeye başladı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri  ile atan Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'e transfer oldu! Projenin yeni sezonu 8 Eylül'de yayınlanacak!

Başarılı oyuncunun konuk oyuncu olarak yer alacağı diziyle ilgili en çok merak edilen, projenin yeni sezonunda seyirciyi hangi hikayelerin beklediği. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ise hangi rolde yer alacağı hala belirsiz...

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'e transfer oldu! Projenin yeni sezonu 8 Eylül'de yayınlanacak!

INTO THE NİGHT YENİ SEZON KONUSU

İlk sezonun sonunda Flight 21 yolcularımız güneşten saklanmak için Bulgaristan'da Eski Sovyet askeri bir yeraltı sığınağı bulmuş olsalar da ne yazık ki soluklanmaları bir kaza sonucu yiyecek stoklarının tehlikeye girmesiyle kısa kesilir.

Aniden yeryüzüne tekrar çıkması gereken ekip umutsuzca hayatta kalma mücadelesine yeniden başlar ve Norveç'te yer alan Küresel Tohum Deposuna (Global Seed Vault) seyahat etmek zorunda kalır. Ancak bu fikir sadece onların aklına gelmemiştir…

Daha çok yiyecek temin edebilmek için grup kendi içinde bölünmek, askeri ekiple iyi geçinmek ve zamana karşı olan bu yarışta çeşitli fedakarlıklar yapmak zorunda kalır.

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'e transfer oldu! Projenin yeni sezonu 8 Eylül'de yayınlanacak!

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