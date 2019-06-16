Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kayınpederi Ali Cengiz Dizer, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'ın eşi Başak Dizer'in 68 yaşındaki babası Ali Cengiz Dizer, 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'u arkadaşları yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer ise taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, cenaze namazının ardından kayınpederinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Ali Cengiz Dizer, Nilüferköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İHA