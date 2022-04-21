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Kıvanç Tatlıtuğ’a baba olmak yaramadı! Bıyık bırakınca 10 yıl yaşlandı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un bıyıklı halini görenler gözlerine inanamadı. Çiçeği burnunda olan ünlü oyuncunun bıyık bırakması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ’a baba olmak yaramadı! Bıyık bırakınca 10 yıl yaşlandı 118

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü üstlendiği Yakamaz S-245 dizisinin galasına katıldı.