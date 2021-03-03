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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un mızıka performansı büyük ilgi gördü!

Kıvanç Tatlıtuğ'un mızıka performansı büyük ilgi gördü!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Bir Denizaltı Hikayesi" projesinin çekimleri sırasında yemek arasında yaptığı mini mızıka performansıyla izleyenleri büyüledi. O anları sosyal medya hesabı instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Tatlıtuğ'un o videosuna çokça beğeni geldi.

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03 Mart 2021 Çarşamba 09:55
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