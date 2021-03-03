Kıvanç Tatlıtuğ'un mızıka performansı büyük ilgi gördü!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Bir Denizaltı Hikayesi" projesinin çekimleri sırasında yemek arasında yaptığı mini mızıka performansıyla izleyenleri büyüledi. O anları sosyal medya hesabı instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Tatlıtuğ'un o videosuna çokça beğeni geldi.
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03 Mart 2021 Çarşamba 09:55
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