Kıvanç Tatlıtuğ'un mızıka performansı büyük ilgi gördü!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Bir Denizaltı Hikayesi" projesinin çekimleri sırasında yemek arasında yaptığı mini mızıka performansıyla izleyenleri büyüledi. O anları sosyal medya hesabı instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Tatlıtuğ'un o videosuna çokça beğeni geldi.