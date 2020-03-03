Kıvanç Uğraşbul kimdir? Oyuncu Reha Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıvanç Uğraşbul':un hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberin ardından birçok internet kullanıcısı Kıvanç Uğraşbul hakkında internetta arama yapıyor. Peki Kıvanç Uğraşbul kimdir? | Neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

KIVANÇ UĞRAŞBUL KİMDİR?

1967'de İstanbul’da doğdu.1985 yılında M.S.Ü İstanbul Devlet Konservatuvarına girdi.Prof Mesut İktu ile Opera Anasanat dalı bölümünde Şan eğitimine başladı.Yeteneği gözden kaçmayan sanatçı,öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda görev aldı.Burada, Aziz Nesin,Timur Selçuk,Tuncer Necmioğlu,Kenan Işık gibi büyük ustalarıyla çalıştı.Eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde Bas Bariton solist sanatçı olarak göreve başladı.Yurtiçi ve yurtdışında birçok konserler veren başarılı sanatçı, 2007 yılında İtalya’nın Pescara şehrinde Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan’ın katıldığı Akdeniz Oyunları platformunda olimpiyatların Mersin'de yapılması için Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etti.

Birçok eserlerde başrol oynayan sanatçının oynadığı eserlerden ve rollerden bazıları şunlardır:

Don Giovanni(Don giovanni),Tosca(Scarpia),Cavalleria Rusticana(Alfio),Gianni Schicchi(Gianni Schicchi),Arşın Mal Alan(Sultan Bey),Sevil Berberi (Bartolo),IV.Murat(IV.Murat),Aşk İksiri (Dulcamara),Dudaktan Kalbe(Rasih),İstanbulname(Eğrikapılı Ali).

Sanatçı Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı ve rejisör olarak görev yapıyordu.

KIVANÇ UĞRAŞBUL NEDEN ÖLDÜ?

Kıvanç Uğraşbul, aort anevrizması nedeniyle kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kıvanç Uğraşbul':un ölüm haberini oyuncu Reha Özcan duyurdu.

Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:

En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadığım, MSÜ Opera Bölümü mezunu Mersin Operası'nda yıllarca görev yapan Kıvanç Uğraşbul’u kaybettiğimiş olduğumuzu öğrenmenin üzüntüsü içindeyim. Yattığı yer incitmesin..