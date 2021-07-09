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  3. Kıvılcım Ural hakkında şaşırtan iddia! Seçkin Piriler'in oğlu Hakan'a ağır hakaretler yağdırdı!

Kıvılcım Ural hakkında şaşırtan iddia! Seçkin Piriler'in oğlu Hakan'a ağır hakaretler yağdırdı!

Kıvılcım Ural'ın eşi Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan oğlu Hakan'a ağza alınmayacak sözler söylediği konuşuluyor.

Kıvılcım Ural hakkında şaşırtan iddia! Seçkin Piriler'in oğlu Hakan'a ağır hakaretler yağdırdı!

Geçtiğimiz günlerde Kaan Tangöze ile plajda görüntülenen Kıvılcım Ural'ın Seçkin Piriler'in oğlu Hakan ile birbirine girdiği iddia edildi. 

KIVILCIM URAL'DAN ŞOK SÖZLER

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan çocukları Hakan ve Volkan da çiftin tatillerine eşlik eti. Akşam saatlerinde plajda seslerin yükseldiği ve Kıvılcım Ural'ın Hakan'a ağza alınmayacak sözler sarf ettiği söylendi.

Kıvılcım Ural hakkında şaşırtan iddia! Seçkin Piriler'in oğlu Hakan'a ağır hakaretler yağdırdı!

Kıvılcım Ural'ın Seçkin Piriler'in oğluna,  "O..... çocuğu" diye bağırdığı, Hakan'ın ise "Anneme o.... diyemezsin" dediği ve tartışma sonrası Piriler'in çocuklarının ağladığı öğrenildi.

Kıvılcım Ural hakkında şaşırtan iddia! Seçkin Piriler'in oğlu Hakan'a ağır hakaretler yağdırdı!

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