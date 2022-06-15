'Kıyafet kumbara' ile tonlarca tekstil ürünü geri dönüştürülüyor

Pendik Belediyesi'nin 2020 yılında başlatmış olduğu ve hala daha devam etmekte olan 'kıyafet kumbara' uygulaması ile vatandaşlar tarafından kullanılmayan ayakkabı, pantolon, gömlek gibi ürünler kumbaralara atılıyor. Pendik Belediyesi ekipleri toplanan kıyafetlerde kullanılabilir durumda olmayanları toplayarak iplik firmalarına yolluyor. Böylece ürünleri geri dönüşümü sağlanmış oluyor.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Vatandaşlar tarafından her geçen gün atık kumbaralara atılan tekstil ürünlerinin sayısı artıyor. İlçe genelinde yerleştirilen 430 kumbaradan yılın ilk 6 ayında 250 ton atık kıyafet toplandı. Kumbaralar başta muhtarlıklar olmak üzere her mahallede köşe başlarında ya da durak kenarlarında bulunuyor.