Kıyafet kumbarasıyla geri dönüşüme büyük destek

Pendik Belediyesi tarafından geri dönüşüme destek için büyük uğraşlarla yapılan kıyafet kumbaralarıyla Pendik'in çevresine ve ekonomisine destek sağlanacak. Şehrin dört bir yanına kullanılmış kıyafet, tekstil ve ayakkabıların atılabileceği kıyafet kumbarası kültür merkezleri ve cami avluları gibi yoğun bölgelere yerleştirilecek.

İlk etapta muhtarlıklara ve Pendik Çarşı’ya yerleştirilen kıyafet kumbaralarından daha sonra kültür merkezleri ve cami avluları gibi yoğun bölgelere yerleştirilecek. İlçe genelinde toplamda 300 adet yerleştirilmesi planlanan kıyafet kumbaralarına vatandaşlar kullanmadıkları her türlü kıyafet, tekstil ve ayakkabı eşyalarını atabilecek.

Kumbaralarda toplanan kıyafetler daha sonra geri dönüşüme gönderilecek. Atıklar daha sonra başta otomobil ve yalıtım malzemeleri olmak üzere birçok sektörde kullanılacak. Böylece hem çevrenin korunması hem de ekonominin kazanması adına önemli bir adım daha atılmış olunacak.