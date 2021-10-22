Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Tözün Tunalı kimdir? KKTC DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı nereli, kaç yaşında?Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sağlıkçılar için yapılan heykel de o listeye girdi! İşte Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan heykel faciaları!Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı olma çağrısı: Lütfen bugün aşınızı yaptırınBarbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 6. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izleCamdaki Kız 16. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izleFormula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Bizatihi ne demek, TDK'ya göre Bizatihi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bir Zamanlar Çukurova 109. full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kıyafetleri parçalandı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yediği anlar ortaya çıktı!

Kıyafetleri parçalandı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yediği anlar ortaya çıktı!

Geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen haberde ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yediği iddia edilmişti. O iddialara ait görüntüler ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in olaylı bir şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan ile birbirine girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz çocuğunu görmek için eski eşinin evine gitmiş ve tartışma yaşamıştı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen Deniz'in kıyafetleri de parçalandı. Olayla ilgili Özcan Deniz'in şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kıyafetleri parçalandı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yediği anlar ortaya çıktı!

Magazin Masası'nın haberine göre, ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan tokat yediği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Özcan Deniz'in kapıya geldiği ve Feyza Aktan'ın şarkıcının üzerine yürüyerek tokat attığı gözüküyor. 

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Feyza Aktan'ın ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

İşte o görüntüler...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT