Kıyafetleri parçalandı! Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yediği anlar ortaya çıktı!

Özcan Deniz'in olaylı bir şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan ile birbirine girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz çocuğunu görmek için eski eşinin evine gitmiş ve tartışma yaşamıştı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen Deniz'in kıyafetleri de parçalandı. Olayla ilgili Özcan Deniz'in şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Magazin Masası'nın haberine göre, ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan tokat yediği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Özcan Deniz'in kapıya geldiği ve Feyza Aktan'ın şarkıcının üzerine yürüyerek tokat attığı gözüküyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Feyza Aktan'ın ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

İşte o görüntüler...