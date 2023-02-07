Kiyasi isminin anlamı nedir, Kiyasi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kiyasi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kiyasi ismi ne demek, Kiyasi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kiyasi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kiyasi İsminin anlamı nedir? TDK Kiyasi anlamı:

Kiyasi isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Kiyasi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kiyasi ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kiyasi isminin kökeni:

Kiyasi isminin kökeni bilinmemektedir.Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Kiyasi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kiyasi isminin rengi:

Kobalt

Kiyasi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kiyasi isminin Harf Analizi Nedir ?

Kiyasi ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Kiyasi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kiyasi ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

İ : 12

Y : 28

A : 1

S : 22

İ : 12

= 89 – Kiyasi İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Kiyasi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kiyasi ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kiyasi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 İ: 9 Y: 7 A: 1 S: 1 İ: 9 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Kiyasi isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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