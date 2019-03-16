KİYD İstanbul Şubesi’nin Çanakkale Zaferi etkinliği

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği ( KİYD) İstanbul Şubesince İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Fatih ilçesi Vatan caddesindeki dernek binasında gerçekleştirilen etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Sunuculuğunu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi Ahmet Hilmi Zeybek yaptığı etkinlikte konuşan Kütahya İlinden Yetişenler Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sülün, Çanakkale Zaferinin tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen büyük mücadelenin adı olduğuna vurgu yaptı.

Sülün, " Şairin ifadesiyle, Çanakkale, Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şahadete atıldığı bir yerdir. Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyeceğini anlayan düşmanın karadaki harekâtı da başarısız olmuş ve kahraman Türk askeri düşman güçlerine "Çanakkale Geçilmez" dedirtmiştir. Böyle bir başarı sadece işgalcilerin güç ve gururunu değil, milletimizin makûs talihini de yenmiştir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirlerle verdiği hutbelerle milli şuurun oluşmasında büyük payı olan İstiklal marşı şairi olduğuna değinen Başkan Sülün,"O şiirleriyle yazılarıyla ve hutbeleriyle düşmana karşı bu milli şuurun hep ayakta kalmasını sağlamıştır. Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra yapılan milli marş yarışmasına kazanana ödül vaat edildiği için katılmayacak kadar maddiyata önem vermeyen bir şairdir. Marşı Türk milletine armağan etmiş, onu yayınladığı şiir kitabına almamıştır" diye konuştu.

49. dönem KİYD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Bedir, yaptığı konuşmada; "Kütahya İlinden Yetişenler Derneği çatısı altında İstiklal Marşının kabulü ve Çanakkale Zaferinin bu şekilde gençler tarafından kutlanması ve anlatılmasının, bu şuurla yoğrulmuş bu derneğin genç imaları Dumlupınar Ruhunu ve Çanakkale ruhunun bir şekilde burada tezahürü olduğunu söyledi.

Bedir," Bu ruhla yüksek tahsiline devam eden siz üniversite öğrencilerimiz bu Bayrağın dalgalanmasında, Hürriyetimizin, İstikbalimizin muhafazasında bir teminatsınız. Onun için övünç kaynağımızsınız" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Ömer Sülün tüm katılımcılara, katılımları için teşekkür etti.

Katılımcılar da başarılı çalışmaları ve Kütahyalıları bir araya getirme ortamı sağlayan KİYD Başkanı Ömer Sülün ve emeği geçenlere teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA