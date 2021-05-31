Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne personel alımı gerçekleşecek. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı 2021|Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvuru şartları 2021| Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte detaylar...

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI 2021

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda daimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne işçi statüsünde 19 personel alınacağı ifade edildi. Başvuru yapacak olan adaylar detayları araştırmaya başladı. Başvuruların Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

Kıyı Emniyeti için gerçekleşecek olan personel alımlarında başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Genel Müdürlük daimi işçileri KPSS puanı ile alacak. Alım yapılacak kadrolar için ilanlar, Türkiye İş Kurumu'nun esube.iskur.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. Sözlü sınav mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Personel alımına dair başvuru şartları da netlik kazandı. Başvurunun gerçekleşeceği branşa göre, başvuru şartlarının değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

İKİNCİ KAPTAN İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

- Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte/Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

- Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

İKİNCİ MÜHENDİS BAŞVURU ŞARTLARI

- Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.

- Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır

MİMAR BAŞVURU ŞARTLARI

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

- Restorasyon uygulamalarında en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu hizmet belgesi ve SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

- Auto CAD, MS Office programlarına hakim olmak.

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

- İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk