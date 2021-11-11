Kıyılarımıza kadar geldi! Edremit Körfezi'ne ulaşan 'istilacı' tür canlı yaşamını tehdit ediyor!
Kıyılarımıza kadar geldi! Edremit Körfezi'ne ulaşan 'istilacı' tür canlı yaşamını tehdit ediyor!
Hint Okyanusu, Büyük Okyanus'un batı kısımları ile Kızıldeniz'de yaşayan, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e 1990'lı yıllarda giriş yapan aslan balığı, son olarak Edremit Körfezi'ne ulaştı. Doç. Dr. İlker Aydın, bu yabancı türlerin yeni ekosistemleri istila ederek biyoçeşitliliği ve ekosistemi tehdit eden bir unsur nit