İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle:

Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı kuru yük gemisi 13:30'da Kurtarma Römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir.

Boğazın saat 16:00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT