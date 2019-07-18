Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu
ABD'nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı.
ABD'nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı.
Georgia eyaletindeki Saint Simons Adası'nda, yaklaşık 50 pilot balina kıyıya vurdu. O sırada sahilde bulunanlar balinaları kurtarmak için seferber oldu. Bir çok kişi kıyıya vuran balinaları elleriyle iterek tekrar kıyıdan uzaklaşarak yüzmelerini sağladı. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 3 balinanın kurtulamadığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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