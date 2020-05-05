Kıyıya vuran yunus balığını kurtarmak için seferber oldular

ORDU?nun Fatsa ilçesinde kıyıya vuran yunus balığı, minibüs şoförlerinin çabasıyla yeniden denize döndürüldü.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi?nde dolmuş şoförü Yusuf Özdeniz, deniz kıyısına bir yunus balığının vurduğunu gördü. Minibüsünden inerek yunusu kurtarmaya çalışan Özdeniz, başarılı olamayınca duraktaki arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla yunusu çuvala alan Özdeniz, daha sonra derin bir yere giderek tekrar denize bıraktı. Yaklaşık 20 dakika boyunca yunusu kurtarmaya çalışan Özdeniz ve arkadaşlarının görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: DHA