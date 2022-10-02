Kıymetli Metal Çekicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kıymetli Metal Çekicisi görev tanımı nedir, Kıymetli Metal Çekicisi ne iş yapar, Kıymetli Metal Çekicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kıymetli Metal Çekicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kıymetli Metal Çekicisi Tanımı;

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Kıymetli Metal Çekicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kıymetli Metal Çekicisi Maaşları

Kıymetli Metal Çekicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kıymetli Metal Çekicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kıymetli Metal Çekicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.03

Meslek Adı :

Kıymetli Metal Çekicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Altın veya diğer kıymetli metal ingotlarını inceltecek bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kıymetli Metal Çekicisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çubuğu makine silindirleri arasından geçirip istenilen incelik elde edilinceye kadar silindirleri ayar etmek, b) Metalleri tavlayabilir. İstenilen metal cins üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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