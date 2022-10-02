Kıymetli Metal Varak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kıymetli Metal Varak İşçisi görev tanımı nedir, Kıymetli Metal Varak İşçisi ne iş yapar, Kıymetli Metal Varak İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kıymetli Metal Varak İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kıymetli Metal Varak İşçisi Tanımı;

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Kıymetli Metal Varak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kıymetli Metal Varak İşçisi Maaşları

Kıymetli Metal Varak İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kıymetli Metal Varak İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kıymetli Metal Varak İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.04

Meslek Adı :

Kıymetli Metal Varak İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Altını veya diğer kıymetli metal levhaları döverek varak halinde incelten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kıymetli Metal Varak İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal şeritleri istenilen şekle göre kesip, kesilmiş metali deri veya parşömen sahifeler arasına yerleştirerek bunları bir kitap halinde destelemek,

b) Kitabı örs üzerine koyarak metali çekiçle dövüp inceltmek,

c) Metal varakları kitaptan çıkarıp daha küçük parçalar halinde kesmek,

d) Varakları evvelce olduğu gibi tekrar sahifeler arasına yerleştirip kitabı çekiçle dövmek,

e) Metal istenilen incelikle bir varak haline gelinceye kadar bu işlemi tekrarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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