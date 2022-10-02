Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi görev tanımı nedir, Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi ne iş yapar, Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi Tanımı;

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Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi Maaşları

Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.06

Meslek Adı :

Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kıymetli veya yarı kıymetli taşları elle ve makine ile kesen, tıraşlayan ve parlatan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kıymetli Taş Traş ve Perdah İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşı testere ile keserek veya yararak kabaca şekillendirmek,

b) Taşı torna aynasına bağlanmış diğer bir taşa tutarak yuvarlatmak,

c) Taşı ufki olarak dönen ve üzerinde elmas tozu ve yağ tabakası bulunan bir diske basarak traşlar ve taşı, üzerinde aşındırıcı maddeler bulunan bir çarka tutarak parlatmak,

d) Taşı işlemek üzere bir tutucu tertibata yerleştirebilir. Yapılan işin niteliğine ve taşın traşlanma şekline göre ihtisası bulunabilir ve ona göre ayırdedilebilir.

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