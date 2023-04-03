Kiyoshi Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiyoshi Oshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kiyoshi Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kiyoshi Oshima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.