Kiyoshi Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiyoshi Oshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiyoshi Oshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kiyoshi Oshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kiyoshi Oshima 26 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大島 清 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kiyoshi Oshima Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Kiyoshi Oshima'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kiyoshi Oshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kiyoshi Oshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kiyoshi Oshima şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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