KİYÜ, 14 bin öğrenci ile ders başı yapacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılına yeni bölümlerle birlikte 14 bin öğrenciyle merhaba diyecek.

Yeni öğrenim dönemini heyecanla beklediklerini ifade eden KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte öğrenci sayısının 14 bini geçtiğini söyledi. Rektör Karacoşkun, "Öğrencilerimiz, kariyerlerini zirveye taşıma adına en doğru adımı attılar. Bizde KİYÜ olarak, kendilerine nitelikli öğrenim ve araştırma faaliyetlerine katılma imkanı sunacağız. Yeni dönemi heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz ve her geçen gün üniversitemiz gelişiyor" dedi.

2023-2024 eğitim yılında yeni bölümlerle başlayacağını söyleyen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Bu yıl iki yeni fakülte ve yüksekokul faaliyete geçiyor. Güzel Sanatlar, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi faaliyete geçti ama bu fakültelerde akademik kadro oluşmadığı için bu yıl itibariyle öğrenci alımı olmayacak. İnşallah şartları olgunlaştırdıktan sonra önümüzdeki yıl itibariyle bu alanlara öğrenci alımına başlayacağız. Konservatuar bu yıl özel yetenek sınavıyla ilk öğrencilerini aldı ve 20 öğrenci ile faaliyete başladı" şeklinde konuştu.

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"KİYÜ'de eğitim öğretim yüz yüze olacak"

Eğitim dönemi içerisinde herhangi bir problem çıkmazsa öğrenim yüz yüze olacağını söyleyen Rektör Karacoşkun, "Geçen dönemde depremden sonra yine Nisan ayından itibaren YÖK'ün genel anlamda kararı üniversitelere bırakmasıyla üniversitemizin şartları uygun olmasıyla birlikte yüz yüze geçmiştik. Depremden dolayı okula gelmeyecek öğrencilere kolaylık olsun diye isteyen öğrenci online, isteyen de yüz yüze tamamladılar" ifadelerini kullandı.

"Öğrencileri şenlikle karşılayacağız"

Okulların açıldığı ilk hafta öğrencileri şenliklerle karşılanacaklarını söyleyen Karacoşkun, "Üniversitemizin içerisinde gerek sivil gerek resmi kurumlarımız stantlar kuracak. Öğrencilerimize her türlü bilgiyi stantlar üzerinden yapacaklar. Ekim'in ilk haftasında öğrencilerimize ikramlarda bulunarak güzel bir hoş geldin diyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)