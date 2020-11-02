Kız arkadaşa 'yan baktın' meselesinde bıçaklı kavga! Arkasından bıçakla kovaladı

Avcılar'da bir metrobüste iki kişi 'kız arkadaşıma yan baktın' meselesi yüzünden kavgaya tutuştu. Vatandaşlar birbirlerine bıçakla saldıran iki kişiyi durdurmakta zorlanırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.