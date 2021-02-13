Kız arkadaşı yüzünden 3. kattan atladı! Annesinin gözü yaşlı feryadı yürekleri dağladıÇılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Şubat 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranıMeteorolojiden Türkiye'nin üç bölgesinde korkutan fırtına uyarısı!13 Şubat Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Televizyon izlerken evi üstüne yıkıldı!Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerden sevindiren haber!Ümit Sayın'ın eşi kim? Eda Modoğlu kimdir, nereli?Burak Kut'un eşi kim? Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında?Altay - Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleAkşam namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kız arkadaşı yüzünden 3. kattan atladı! Annesinin gözü yaşlı feryadı yürekleri dağladı

Kız arkadaşı yüzünden 3. kattan atladı! Annesinin gözü yaşlı feryadı yürekleri dağladı

Sivas'ta A.A. isimli bir kişi kız arkadaşıyla sorunlar yaşamasının ardından 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. Olaydan önce itfaiye ekiplerinin sokağa açtığı atlama çadırına düşen genç hafif şekilde yaralanırken o anları izleyen annesi de gözyaşlarına boğuldu.

Sivas’ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan A.A. isimli bir şahıs 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olaydan önce ihbar üzerine gelen itfaiye ekibinin açığı atlama çadırına düşen genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın kent merkezi Aydoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir binanın üçüncü katında yaşayan A.A. isimli şahıs kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kız arkadaşı yüzünden 3. kattan atladı! Annesinin gözü yaşlı feryadı yürekleri dağladı

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İtfaiye ekipleri şahsın atlama riskine karşı sokağa atlama çadırı açarak önlem aldı. Şahsın alt katta bulunan annesi oğlunun intihar girişimini gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekiplerinin yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs kendini balkondan aşağı bıraktı. Atlama çadırının üstüne düşen genç hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kız arkadaşı yüzünden 3. kattan atladı! Annesinin gözü yaşlı feryadı yürekleri dağladıKız arkadaşı yüzünden 3. kattan atladı! Annesinin gözü yaşlı feryadı yürekleri dağladı

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT