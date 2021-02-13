Kız arkadaşı yüzünden 3. kattan atladı! Annesinin gözü yaşlı feryadı yürekleri dağladı

Sivas’ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan A.A. isimli bir şahıs 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olaydan önce ihbar üzerine gelen itfaiye ekibinin açığı atlama çadırına düşen genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın kent merkezi Aydoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir binanın üçüncü katında yaşayan A.A. isimli şahıs kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İtfaiye ekipleri şahsın atlama riskine karşı sokağa atlama çadırı açarak önlem aldı. Şahsın alt katta bulunan annesi oğlunun intihar girişimini gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekiplerinin yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs kendini balkondan aşağı bıraktı. Atlama çadırının üstüne düşen genç hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.