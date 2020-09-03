Kız arkadaşı yüzünden bunalıma girdi! Kafasına silahı dayayıp intihara kalkıştı
Antalya’nın Alanya ilçesinde kız arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen 23 yaşındaki O.A. isimli genç, eline aldığı kurusıkı tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği gören genç, silahı kafasına dayayıp intihar girişiminde bulundu. İkna edilen gencin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polis ekipleri, gencin elindeki silahı alarak genci yakaladı. Emniyete götürülen genç, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
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