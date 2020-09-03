Kız arkadaşı yüzünden bunalıma girdi! Kafasına silahı dayayıp intihara kalkıştı

Antalya'da kız arkadaşıyla tartışan 23 yaşındaki bir kişi, kafasına doğrulttuğu kurusıkı tabanca ile intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, gencin bir anlık boşluğundan yararlanarak silahı elinden aldı. Emniyette ifadesi alınan genç bir süre sonra serbest bırakıldı.