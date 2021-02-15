Kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Faslı kız arkadaşı Samıra Lkhadır'ı bıçaklayarak öldüren Suriyeli şüpheli, polise ifadesini verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 14 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında, Haseki Sultan Mahallesi'ndeki dairede birlikte yaşadığı kız arkadaşı Lkhadır'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Suriye uyruklu şüpheli Majed Saeb A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suriye Uyruklu şüpheli Majed Saeb A. ifadesinde, Samıra Lkhadır ile ilişkilerinin 15-20 gün önce başladığını, dairede birlikte yaşadıklarını ve kendisini aldattığı gerekçesiyle aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Majed Saeb A. tartışmanın büyümesiyle kız arkadaşı Lkhadır'ı bıçakla öldürdüğünü ardından teslim olduğunu anlattı.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.