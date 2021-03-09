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  3. Kız arkadaşını otomobilden indirip sokak ortasında darp etti! O şiddet anları kamerada

Kız arkadaşını otomobilden indirip sokak ortasında darp etti! O şiddet anları kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında dakikalarca darp edildi. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı. Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Araçtan inen ikili herkesin içinde kavgaya tutuştu. 

O ANLAR KAMERADA!

Öfkelenen A.D.  adlı erkek kız arkadaşı A.Ş.'yi yere düşürdükten sonra darp etmeye başladı. Ardından araca binmeye hazırlanan erkek yeniden kadının yanına giderek hakaretler etmeye başladı. Araya mahalleli girdi.

Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Genç kadının darp edilmesi çevredeki kameralara da yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bu kapsamda şiddete uğrayan genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan A.D. için cumhuriyet savcısı tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

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