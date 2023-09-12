Kız arkadaşının akrabalarının dövdüğü iddia edilen genç, nezarethanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kız arkadaşının akrabalarının dövdüğü iddia edilen genç nezarethanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kız arkadaşının akrabalarının dövdüğü iddia edilen genç, nezarethanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kız arkadaşının akrabalarının dövdüğü iddia edilen genç nezarethanede hayatını kaybetti.

Kız arkadaşı M.Ö.'nün evine giden Fatih Sürücü, kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi. Polisler tarafından sağlık kontrolünden sonra karakola götürülen Fatih Sürücü nezarethanede hayatını kaybetti.

İddialara göre, Fatih Sürücü, mahalleden tanıştığı M.Ö. ile arkadaşlık kurdu. Geçen hafta cumartesi günü M.Ö., erkek arkadaşı Fatih Sürücü'yü evine çağırdı. Sürücü, M.Ö.'nün Plevne Mahallesindeki evine gitti. Sürücü'yü evde bekleyen M.Ö.'nün akrabaları oturdukları bina önüne indirerek darp etti. Olaydan sonra Sürücü, Sincan'daki bir hastaneye kaldırıldı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra nezarete alınan Sürücü rahatsızlandı. Kalbi durduğu iddia edilen Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hülya Sürücü: "Eve çağırmış ve oğlumu çok dövmüşler"

Oğlunun hayatını kaybettiği sabah saat 10.00'da M.Ö. ile buluştuğunu ve oğluna görüşmemesi gerektiğini söyleyen anne Hülya Sürücü, " "Bu kız bugün senin başına bir iş açacak" dedim. Eve çağırmış ve oğlumu çok dövmüşler. Acım çok taze. Hepsi bulsun cezasını. O kadar dayak yemiş ıslatmışlar bir daha dövmüşler. O halde bile hastanede ayakta duruyormuş" ifadelerini kullandı.

"Benim oğluma pusu kurdular bunlar"

Oğlunu pusuya düşürenin M.Ö. olduğunu iddia eden Hülya Sürücü, "Şimdi ifade değiştiriyormuş. Benim oğluma pusu kurdular bunlar. İllaki kameralarda gözüküyordur. Islatıp ıslatıp dövüyorlar. Aşağıya inerek tekrar dövüyorlar" dedi.

İbrahim Sürücü: "Olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum"

Baba İbrahim Sürücü ise olayın neden kaynaklandığını bilmediğini söyledi. Oğlunu darp edenleri tanımadıklarını belirten Sürücü, "Hiç tanımıyorum bu şahısları. Kim olduklarını da bilmiyorum. Kız çocuğunu da tanımıyorum. Olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum" dedi.

Fatih Sürücü'nün ölümünü Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Son Haberler
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!