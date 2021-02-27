Kız arkadaşının tuzağı 13 yaşındaki genci canından etti!

Almanya'da 13 yaşındaki Sinan, kız arkadaşıyla buluşmak için gittiği ormanlık alanda 14 yaşındaki Eren'in evden getirdiği mutfak bıçağıyla bıçaklandı. Genç olay yerinde yaşamını yitirirken önceden suç kaydı ulunan Eren ise polisler tarafından gözaltına alındı. Polis, yaşanan cinayetin ise kız arkadaşlarının kurduğu bir tuzak olduğunu iddia ediyor.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Sinsheim adlı kasabada kız arkadaşının ormanlık alana davet etmesi sonucu 13 yaşındaki Sinan, ormanlık alanda karşılaşıp tartıştığı 14 yaşındaki Eren tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Sinan, olay yerinde can verirken katil zanlısı Eren ise polis tarafından gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI TUZAK KURMUŞ

Olayın ardından polisin incelediği cep telefonu kayıtlarında kızın Sinan'ı ormanlık alana yalnız gelmesi konusunda ısrarda bulunduğunu ve Sinan'ın bir kıskançlık sonucu öldürüldüğünü saptadı. Sinan ve katil zanlısının farklı okullara gittikleri ve birbirlerini Sinan’ın kız arkadaşı üzerinden tanıdıkları açıklandı. 12 yaşındaki kızın cezai ehliyeti bulunmazken kızın Sinan'a tuzak kurulduğu iddia ediliyor.

KATİL ÖNCEDEN VUKUATI VARMIŞ

Sinan'ın katili Eren ise yapılan incelemelerde geçtiğimiz yıl kasım ayında okuldan başka bir çocuğu bıçakladığı ve ağır yaralanan çocuğun ölümden döndüğünü ortaya çıktı. Sinan'ın cinayetinin ardından Eren'in çocuk ve gençlik psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü belirtildi. Çocukların komşularından alınan bilgilere göre Eren’in babasının yaklaşık 2 yıl önce Türkiye’de intihar ettiği, Sinan T.’nin ailesinin ise Sinsheim ve Heidelberg’de döner büfesi işlettiği öğrenildi. Sinan, dün Sinsheim Müslüman Mezarlığı’na defnedildi.