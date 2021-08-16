Kız arkadaşıyla fotoğraf paylaşan Ebrar Karakurt sosyal medyayı salladı! Cinsel yönelimiyle eleştirilen milli voleybolcuya destek mesajları yağdı! A Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt hafta sonu kız arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması üzerine fotoğrafa teki gösterenlere tepki yağdı. Milli voleybolcuya ünlü isimler başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları tarafından destek yağıyor.

1 14 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı performansıyla ve sampatik tavırlarıyla birçok sporseverin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı