Kız arkadaşıyla tartıştı, kafenin terasından atladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışıp, 5 metre yükseklikteki kafenin terasından atlayan Sadık O., ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Park Caddesi üzerindeki kafenin ikinci katında meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışmaya başlayan Sadık O., iddiaya göre kafenin 5 metre yüksekliğindeki terasından atladı. Yere düşen Sadık O., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Sadık O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA