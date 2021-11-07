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Kız Böceği ne demek, TDK'ya göre Kız Böceği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kız Böceği kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kız Böceği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kız Böceği nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kız Böceği kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kız Böceği ne demek, TDK'ya göre Kız Böceği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kız böceği ne demek? Kız böceği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kız böceği kelimesi. Peki kız böceği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kız böceği nedir, kız böceği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KIZ BÖCEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kız böceği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kız böceği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eklem bacaklıların kız böcekleri takımından, başı büyük, vücudu narin, zar kanatlı bir böcek (Libellula depressa)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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